Los New York Yankees, 'barridos' y eliminados

Redacción FOX Deportes

El sueño de llegar a la Serie Mundial terminó para New York Yankees después de caer 4-3 ante Tampa Bay Rays en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Como ocurrió durante toda la serie, los Rays tomaron la ventaja, esta vez con un sencillo de Jonathan Aranda en la tercera entrada.

Ben Rice consiguió empatar el encuentro antes de que Ryan Vilade conectara un cuadrangular que devolvió la ventaja a los visitantes.

¿Quiénes fueron los culpables de la eliminación de los Yankees?

Spencer Jones volvió a igualar la pizarra y mantuvo con vida las esperanzas del equipo de casa.

Sin embargo, Victor Mesa Jr. conectó un cuadrangular que produjo las carreras que terminaron marcando la diferencia a favor de Tampa Bay.

The swing that sent @RaysBaseball onto the ALCS ? https://t.co/oT8APFBoLS — MLB (@MLB) October 8, 2026

En la misma sexta entrada llegó el momento más polémico de la noche, cuando los umpires anularon un cuadrangular de Anthony Volpe debido a la interferencia de un aficionado. La decisión convirtió la jugada en un doble productor.

Los Rays completaron así la barrida sobre el equipo del Bronx en tres juegos y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán al ganador de la eliminatoria entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians.