Los Rays comenzaron con el pie derecho la ALDS

EFE

Drew Rasmussen firmó una labor impecable desde la loma de los disparos para guiar el triunfo de los Tampa Bay Rays 1-0 sobre los New York Yankees en el primer duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El serpentinero derecho laboró durante ocho entradas completas donde apenas toleró un imparable, regaló un pasaporte y recetó diez ponches a una ofensiva neoyorquina que resintió la ausencia de Aaron Judge.

Por los ‘Bombarderos del Bronx’, Gerrit Cole sostuvo un brillante mano a mano desde el montículo al mantenerse en la loma durante cinco episodios completos de una sola carrera y cinco ponches. Pese al esfuerzo de su abridor, la artillería visitante lució maniatada durante todo el compromiso, incapaz de generar peligro constante al quedar limitada a un solitario hit en los nueve innings.

El momento crucial que definió el choque llegó en el cierre del primer tercio del encuentro, cuando la ofensiva local logró descifrar los envíos de Cole. El bateador mexicano Jonathan Aranda prendió una serpentina y descargó un sólido batazo que superó la barda entre el jardín derecho y central, remolcando la única carrera del cotejo que terminó por marcar la diferencia definitiva.

Para el noveno capítulo, Bryan Baker subió al montículo con la encomienda de sellar la blanqueada y asegurar el primer punto de la serie. Baker ponchó al emergente Giancarlo Stanton para lograr el segundo out y posteriormente dominó a Cody Bellinger con un rodado a la inicial para retirar el episodio en orden y anotarse el salvamento.