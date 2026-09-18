Los Yankees colocaron a Aaron Judge en la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

Aaron Judge volverá a la lista de lesionados, lo que significa que los Yankees deberán afrontar el cierre de la temporada regular sin su capitán y, potencialmente, parte de la postemporada.

El equipo anunció que el toletero será colocado este sábado en la lista de lastimados por diez días debido a una distensión en la pantorrilla derecha, realizando un movimiento correspondiente.

Aaron Judge to be placed on the 10-day injured list (right calf strain) per multiple reports, including MLB’s @BryanHoch pic.twitter.com/4wbD0PBWi7 — MLB (@MLB) September 18, 2026

Este timing implica que Judge estará inactivo no solo durante la serie de fin de semana contra los D-backs, sino también en el crucial enfrentamiento de cuatro partidos frente a los Rays.

Los Yankees iniciaron las acciones del viernes encontrándose a cinco juegos de distancia de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana, complicando sus aspiraciones.

La fecha más temprana posible para el regreso del estelar jardinero sería el último encuentro de la campaña regular contra Baltimore el 27 de septiembre.

La Serie de Comodines de la Liga Americana tiene programado su inicio para el 29 de septiembre, instancia en la que actualmente recibirían a los Red Sox.