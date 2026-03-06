El home run del 'Capitán América' Aaron Judge marcó el camino

Hiram Marín

El debut de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tuvo un inicio electrizante. En su primer turno en la historia del torneo, Aaron Judge desapareció la pelota del parque con un poderoso home run de dos carreras que encendió a la afición en Houston.

El capitán del equipo estadounidense no necesitó tiempo de adaptación: en su primer swing del Clásico puso al frente a su selección 2-0 ante Brasil.

El batazo llegó en la primera entrada y marcó el tono de la noche para el conjunto norteamericano. Judge castigó un lanzamiento que terminó viajando profundo entre el jardín izquierdo y central, una muestra temprana del poder que lidera la ofensiva del equipo. Con ese cuadrangular, Estados Unidos abrió el marcador y dejó claro desde el inicio su intención de pelear por el título.

La imagen del capitán marcando el camino tuvo un peso simbólico especial para la novena estadounidense. Judge, nombrado líder del roster para el torneo, respondió de inmediato al protagonismo con el madero. Su batazo no solo produjo las primeras carreras del equipo en el torneo, también representó el arranque ideal para la búsqueda del campeonato.

Con ese swing inicial, el llamado 'Capitán América' puso en marcha la ofensiva de un equipo repleto de estrellas de Grandes Ligas. Estados Unidos terminaría vapuleando Brasil en su debut del en un juego donde el cuadrangular de Judge marcó el primer gran momento del camino estadounidense en el Clásico Mundial de 2026