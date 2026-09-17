Aaron Judge se volvió a lesionar y los Yankees están a la espera

EFE

Los New York Yankees esperarán la evolución de Aaron Judge durante las próximas 48 horas antes de determinar el alcance de la rigidez que obligó al toletero a abandonar el partido del miércoles contra los Minnesota Twins, apenas nueve días después de regresar de la lista de lesionados.



"No vamos a especular de una forma u otra. Simplemente veremos cómo responde", indicó el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Aaron Judge says he felt the tightness happen in the first inning out in the field, not the batter's box, but can't pinpoint the play.



"Hopefully it's just one little thing and we're back out there soon." pic.twitter.com/kLRycdmAhN — New York Post Sports (@nypostsports) September 16, 2026

Judge fue retirado en la sexta entrada del encuentro que los Yankees perdieron por 5-4 en 13 episodios, después de comenzar a sentir rigidez en la parte inferior de la pierna derecha desde el primer episodio.



El equipo tiene programado un día libre este jueves, lo que permitirá a Judge recibir tratamiento y observar la respuesta de la zona afectada antes de tomar una decisión sobre su disponibilidad para los próximos partidos.



Judge, que regresó a la alineación el pasado 8 de septiembre después de permanecer cerca de tres meses fuera, explicó que no pudo identificar un movimiento específico que desencadenó la molestia y confió en que se trate de un problema menor.



"Siento que lidias con esto en cada Spring Training. Ya sabes, por lo general, al inicio de la temporada una vez que empiezas a aumentar la intensidad, surgen cosas, y ahí es donde hemos estado", comentó Judge.

Aaron Judge salió de la lista de lesionados y ya podrá jugar Los Yankees anunciaron que su capitán verá acción este martes 8 ante los Colorado Rockies

"Afortunadamente, en todo este tiempo desde que regresé, nada nos ha molestado. Así que espero que sea solo algo pequeño y estemos de vuelta pronto", añadió.



El capitán de los Yankees decidió salir del encuentro después de intentar continuar pese a la molestia, consciente de la importancia de preservar su estado físico en el tramo decisivo de la temporada.



"Traté de disimularlo y ver hasta dónde podíamos llegar, porque estos juegos son importantes en la recta final", expresó Judge. "Pero después de hablarlo un poco, pensé que lo correcto era salir, para no costarle al equipo en el terreno o en las bases".



La salida se produjo después de que Judge disputara seis encuentros consecutivos desde su regreso, por lo que el martes había tenido un día de descanso