La jugada de la que todos hablan y que dejó eliminados a los New York Yankees

Héctor Cantú

En un segundo, el destino de los New York Yankees cambió radicalmente. Un cuadrangular que le habría dado vida al equipo de la Gran Manzana terminó siendo borrado de la pizarra, por la intervención de un aficionado.

Los Yankees llegaron al Juego 3 de la serie ante Tampa Bay Rays con la obligación de ganar para evitar la eliminación sin conseguir una sola victoria.

En la sexta entrada, con la pizarra 4-2 a favor de los visitantes, Anthony Volpe conectó un batazo que superó la cerca. En un principio, George Lombard Jr. y el propio Volpe recorrieron las bases hasta llegar a home para emparejar la pizarra.

After replay review, the Yankees pull within a run on Anthony Volpe's RBI double! https://t.co/6Fua0LNVBQ — MLB (@MLB) October 8, 2026

Entonces llegó la revisión de los umpires. La repetición mostró que un aficionado había interferido con la pelota al extender la mano hacia el terreno de juego, aun cuando Victor Mesa Jr. aparentemente no tenía posibilidades de completar la atrapada.

The Tampa Bay Rays are heading to the ALCS for the third time in franchise history! ? https://t.co/B7MMLduq31 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 8, 2026

Tras la revisión, los umpires anularon el cuadrangular y decretaron un doble productor. Lombard anotó, pero Volpe tuvo que permanecer en segunda base y la pizarra quedó 4-3.

Los Yankees no consiguieron empatar en las entradas restantes y quedaron eliminados en tres juegos, con el sabor amargo de una polémica jugada que pudo cambiar el rumbo del partido y mantenerlos con vida en la Serie Divisional de la Liga Americana.