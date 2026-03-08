¡Su ídolo confía en él! Antoine Griezmann cree en Obed Vargas

Enrique Gómez

Aunque no ha jugado un solo minuto en la Champions League, en el Atlético de Madrid ven un gran porvenir para Obed Vargas, refuerzo mexicano que llegó al equipo ‘colchonero’ este año y que ya tiene dos partidos como titular.

Lo mejor es que esos buenos augurios vinieron de parte de Antoine Griezmann, un ídolo personal del mismo mediocampista de 20 años, quien, además, es un aficionado confeso del ‘Atleti’.

“Lo veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”, comentó Griezmann sobre su ahora compañero, quien acumula 228 minutos en la campaña.

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Previo a la gran victoria contra el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el delantero francés tuvo palabras para Vargas, quien jugó todos los minutos del partido del fin de semana (también ante el Barcelona), pero que, como de costumbre, no tuvo actividad a media semana.

“El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, primer partido como titular, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”, analizó el francés, quien está jugando sus últimos partidos en Espala, antes de emigrar al Orlando City de la MLS.

El seleccionado mexicano tiene cinco partidos con el Atlético de Madrid, pero cinco suplencias irrevocables en la Champions.