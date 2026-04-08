¿Podrán Real Madrid y Barcelona remontar en la Champions League?

Oscar Sandoval

Real Madrid y Barcelona están contra las cuerdas en la Champions League luego de la derrota en la ida de cuartos de final, necesitan una remontada histórica para avanzar a semifinales y tienen pocas esperanzas, pero deberán buscar la hazaña hasta el final. Bayern Munich silenció al Santiago Bernabéu en la Champions League

La temporada europea se complicó para los dos grandes del futbol español que no encontraron ni el futbol, ni la solución para evitar una dolorosa caída y están a 90 minutos de consumar un fracaso en el torneo continental porque había ilusión por el título.

Las eliminatorias están complicada para blancos y azulgrana que además jugarán como visitantes ante Bayern Munich y Atlético que se hacen más fuertes con el apoyo de su público y que en conjunto están un escalón por encima como lo demostraron en la ida ganando sin dejar dudas.

Claro que el Madrid y Barcelona son capaces de ganar en cualquier cancha, sin embargo, hoy por hoy parecen haber llegado a su límite, a su barrera en el torneo y solo con un milagro avanzarán a semifinales.