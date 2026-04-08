Publicación: jueves 9 de abril de 2026

Oscar Sandoval

¿Podrán Real Madrid y Barcelona remontar en la Champions League?

Los grandes del futbol español necesitan tirar de la épica para llegar a semifinales

Real Madrid y Barcelona están contra las cuerdas en la Champions League luego de la derrota en la ida de cuartos de final, necesitan una remontada histórica para avanzar a semifinales y tienen pocas esperanzas, pero deberán buscar la hazaña hasta el final.

Bayern Munich silenció al Santiago Bernabéu en la Champions League

Real Madrid 1-2 Bayern Munich
Luis Díaz anotó el 1-0 a los 41 minutos
Díaz suma cinco goles esta temporada en la Champions League
El colombiano marcó por segundo partido consecutivo en el torneo continental
Harry Kane aumentó la ventaja con el 2-0 al 46
El inglés suma 11 goles en 10 partidos en la Liga de Campeones
Kane marcó por cuarto partido en fila en la Champions

La temporada europea se complicó para los dos grandes del futbol español que no encontraron ni el futbol, ni la solución para evitar una dolorosa caída y están a 90 minutos de consumar un fracaso en el torneo continental porque había ilusión por el título.

Las eliminatorias están complicada para blancos y azulgrana que además jugarán como visitantes ante Bayern Munich y Atlético que se hacen más fuertes con el apoyo de su público y que en conjunto están un escalón por encima como lo demostraron en la ida ganando sin dejar dudas.

Claro que el Madrid y Barcelona son capaces de ganar en cualquier cancha, sin embargo, hoy por hoy parecen haber llegado a su límite, a su barrera en el torneo y solo con un milagro avanzarán a semifinales.

Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
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Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
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