Pesadilla en el Camp Nou y el Barcelona cerca de la eliminación

Héctor Cantú

El Barcelona ha quedado seminoqueado en el Camp Nou, luego de ser derrotado por 2-0 por un Atlético de Madrid al que todo le salió a la perfección.

Los de Hansi Flick volvieron a ser dueños del tránsito del encuentro, pero desperdiciaron opciones de gol cuando las tuvieron en los pies, en especial en la humanidad de Marcus Rashford, quien se convirtió en el revulsivo por el costado izquierdo.

Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

Incluso, el equipo culé encontró las redes con una gran sociedad entre Lamine Yamal y el delantero inglés, sin embargo, el fuera de lugar terminó por invalidar la anotación.

El momento de declive para los culés, llegó en una jugada polémica que terminó siendo revisada en el VAR. La determinación final fue expulsión a Pau Cubarsí por ser el último hombre y cometer una falta sobre Simeone.

En esa misma jugada, Julián Álvarez logró un disparo perfecto que encontró las redes para poner contra la lona al equipo de casa.

Alexander Sørloth SILENCES Camp Nou within 10 minutes of coming on 🔥



Atlético Madrid extend their lead over Barcelona 💥 pic.twitter.com/7t6cU9kV2A — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 8, 2026

Con la inferioridad numérica, el Atlético permitió que su rival se hiciera de la pelota. Se dedicaron a esperar una oportunidad y así consiguieron el 2-0.

Una jugada por izquierda terminó con Sorloth, quien entró esperando una opción para marcar, enviando la pelota al fondo de las redes superando la marcación de Gerard Martín.

Aun con el 2-0, el Barcelona siguió siendo el equipo que impuso su ritmo sobre el césped, pero se fue sin el gol que tanto buscaron y que le hubiera dejado a pie de guerra en la eliminatoria.

Este se convierte en el primer triunfo de Diego Simeone en calidad de visitante en 19 presentaciones entre el Camp Nou y el Mont Juic.