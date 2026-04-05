Atlético de Madrid vs Barcelona: arranca una trilogía de alto riesgo

Hiram Marín

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en el Metropolitano en el arranque de una serie de tres partidos en menos de diez días que puede marcar el rumbo de ambos equipos.

No se trata solo de un duelo más en el calendario, sino del primero de varios choques directos que concentrarán tensión, desgaste y mucho en juego. El margen de error prácticamente desaparece en este tramo.

El contexto inmediato favorece a un enfrentamiento de alto voltaje. Barcelona llega con la necesidad de responder tras la eliminación en la Copa del Rey ante este mismo rival, un golpe reciente que dejó huella. Este partido aparece como una oportunidad inmediata para cambiar la narrativa y recuperar sensaciones. La exigencia es clara y la respuesta debe ser inmediata en la cancha.

Por su parte, el Atlético ha demostrado en los últimos enfrentamientos que puede competir de tú a tú con el conjunto blaugrana.

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La victoria como visitante en 2024 y el antecedente en la Supercopa de España en Arabia Saudita refuerzan esa idea. El equipo rojiblanco ha encontrado la forma de incomodar al Barcelona en escenarios de máxima exigencia. Esa confianza será clave en esta nueva serie.

Uno de los nombres a seguir es el de Antoine Griezmann, quien podría disputar sus últimos partidos ante el Barcelona antes de su inminente cambio de rumbo hacia Orlando City de la MLS.

El francés le ha marcado ocho goles a su ex equipo a lo largo de su carrera y suele aparecer en momentos importantes. Su peso dentro del esquema ofensivo del Atlético será determinante en estos enfrentamientos.

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El duelo en el Metropolitano representa el primer capítulo de una serie que continuará con los cuartos de final de la Champions League: la ida también en Madrid y la vuelta en Barcelona.

Atlético y Barcelona se medirán en distintos frentes en un lapso muy corto, con objetivos que van más allá de un solo resultado. Cada partido tendrá impacto directo en lo deportivo y en lo anímico. Todo comienza este sábado, en un escenario que exige el máximo desde el primer minuto.