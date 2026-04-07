Sin Raphinha, Fermín López al rescate de Barcelona en la Champions League

Oscar Sandoval

La baja de Raphinha en la eliminatoria de cuartos de final contra Atlético de Madrid condiciona el ataque de Barcelona, una lesión muscular apareció en el momento más inoportuno y el brasileño será la gran ausencia, pero que nadie se olvide que Fermín López es el futbolista azulgrana más importante esta temporada en la Champions League. Fermín López, el rescatista del Barcelona en Praga

Raphinha no ha sido constante en la Liga de Campeones y por cuarta ocasión en la campaña europea deberá seguir el partido del conjunto azulgrana a la distancia, suma tres goles en siete partidos en el torneo y Fermín ha dado el paso al frente cuando no ha estado presente.

El canterano no es responsable del ataque ‘Blaugrana’, sin embargo, ha llegado desde la segunda línea para anotar seis goles, repartir cuatro asistencias y convertirse en el líder ofensivo por encima de Lamine Yamal y Marcus Rashford quienes registran cinco dianas, Robert Lewandowski que suma cuatro y Ferran Torres, dos.

Fermin llega a la eliminatoria en buen momento y después de brillar en la vuelta de octavos de final ante Newcastle, un duelo en el que anotó y asistió para confirmarse como el MVP de Barcelona en la Liga de Campeones y ahora tendrá que confirmarlo ante Atlético.