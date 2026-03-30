Sin Raphinha, el Barcelona está condenado a la derrota

Héctor Cantú

El Barcelona está en serio peligro luego de que se confirmara la lesión de Raphinha, la cual le dejará fuera de actividad por varias semanas.

El jugador brasileño se ha convertido en uno de los referentes del equipo culé y en uno de los estandartes del equipo durante esta temporada en la que, por ahora, se mantienen como el líder inamovible del futbol español.

Sin embargo, los números también dan cuenta de lo mal que le va al equipo de Hansi Flick cuando Raphinha no está sobre la cancha.

En la presente campaña de La Liga, el Barcelona solo ha perdido 4 partidos, en tres de los cuales, el gran ausente fue Raphinha por lesión.

El primero de ellos fue aquel 4-1 sufrido ante Sevilla en la primera vuelta. Una lesión en el muslo dejó a Raphael sin ver minutos sobre la cancha. Dos partidos después, el Barcelona caería con el Real Madrid por 2-1 también con la sensible ausencia de Raphinha por el mismo malestar.

Una distensión del muslo impidió que Raphinha estuviera en el duelo ante la Real Sociedad, donde los blaugranas perdieron por 2-1 en el que fue el tercer descalabro culé en la presente campaña.

La única derrota sufrida por el Barcelon donde el brasileño estuvo presente, fue la más reciente, ante el Girona, donde Raphinha jugó más de 60 minutos del encuentro.

Raphinha, el 'príncipe' culé que conquista París

En la Champions League, la historia no es tan diferente. De los dos descalabros que sufrió el Barcelona en la fase regular Raphinha no pudo iugar ante el PSG en aquel duelo donde los franceses se llevaron la victoria por 2-1.

Se espera que el tiempo de recuperación para el internacional brasileño sea de cinco semanas, tiempo que le impedirá jugar la segunda edición de El Clásico ante el Real Madrid, un partido que podría definir al nuevo campeón de La Liga,