Raphinha alza la voz: "es complicado cuando las normas son diferentes para unos y otros"

Héctor Cantú

El Barcelona ha vivido cinco días de auténtica pesadilla, luego de haber quedado prácticamente eliminado de la Copa del Rey tras perder 4-0 ante el Atlético de Madrid en el juego de ida, y perder la cima del futbol español en casa del Girona.

Dos partidos que trastocan los objetivos del equipo y donde, el común denominador, ha sido la polémica arbitral en ambos cotejos que terminaron por incidir en el marcador.

Raphinha, uno de los capitanes del equipo blaugrana, ha alzado la voz ante la que considera disparidad en la manera de manejar los partidos en el futbol español.

“Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada… Lo vamos hacer. Visca el barça sempre”, escribió en sus redes sociales.

Raphinha reapareció en el campo luego de su ausencia en el duelo de la Copa del Rey por lesión y ahora intentará ser el comandante del equipo para recuperar el campo perdido.

Los culés enfrentarán a Levante, Villarreal, Athletic Club y Sevilla en el marco de La Liga y el juego de vuelta ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.