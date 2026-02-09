Raphinha, la gran duda de Barcelona para la semifinal de la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Raphinha sigue al margen y no apareció este martes en el entrenamiento de Barcelona a dos días de la ida de semifinales de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid, la gran prueba la realizará este miércoles en la última práctica antes de viajar al Metropolitano.

Una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha tiene en vilo a Hans Flick quien a dos días del compromiso en Madrid no sabe si podrá contar con el brasileño quien es uno de los jugadores más desequilibrantes y decisivos que tiene el conjunto azulgrana en ataque.

Flick aseguró que con la lesión del ‘11’ se debe ser cuidadoso en el pronóstico porque apresurar su recuperación podría derivar en una lesión de mayor alcance que tendría de baja al delantero en un tramo importante de la temporada.

Además de Raphinha, sería duda Frenkie de Jong quien no está al 100% físicamente, sin embargo, el mediocampista sí participó en el entrenamiento y podría estar listo para la batalla del próximo jueves.