Raphinha pidió darle valor al título de la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Raphinha, jugador de Barcelona, fue nombrado jugador más valioso de la final de la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudita, tras marcar dos goles a Real Madrid en la final y aseguró que no llegaron al país árabe a pasearse y sí a “ganar”. LA SUPERCOPA ES BLAUGRANA 💙❤️ pic.twitter.com/12N9e64JDh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

“Es un título y tenemos que darle el valor que tiene. No vinimos a pasearnos y sí a ganar. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos y el equipo ha rendido muy bien defensiva y ofensivamente y hemos merecido la victoria”, dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, Raphinha, nombrado ‘MVP’ del torneo, no quiso asegurar que esté en su mejor momento futbolístico y recordó la importancia de su técnico, el alemán Hansi Flick, para rendir a este nivel.

“Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Tengo una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco lo mejor para el equipo”, comentó.

Sobre Flick señaló que es “la persona que me cambió todo. Yo tenía un pie fuera, pero llegó, habló conmigo para decirme que iba a ser un jugador importante y es lo que un jugador y una persona necesita. Tener la confianza para hacer tu trabajo”, apuntó Raphinha.