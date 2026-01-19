Redacción FOX Deportes
Raphinha, baja de Barcelona en la Copa del Rey
Una molestia muscular aparta a Raphinha por precaución
Raphinha estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey entre Barcelona y Albacete, según anunció el club azulgrana.
El internacional brasileño completó la primera mitad del partido que Barça ganó 3-1 en el campo del Elche, pero fue sustituido al descanso por Marcus Rashford.
Raphinha no se ejercitó este lunes junto al resto de sus compañeros y su ausencia se unirá a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedri y Gavi.
Sí participó de la sesión el defensa Jules Koundé quien terminó el partido del domingo con problemas físicos y podría estar disponible en Albacete.
