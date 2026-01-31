Golpe de autoridad de Barcelona en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 3-1 a Elche y marcó distancia con Real Madrid que no podrá ser líder de La Liga en esta jornada porque el conjunto azulgrana no cedió terreno a pesar de la presión y consiguió la segunda victoria consecutiva después del tropiezo ante la Real Sociedad.

Barcelona ganó, pero el marcador pudo ser otro, ya que superó a los locales con el sello que tiene el equipo de Hans Flick y a los seis minutos del primer tiempo tenía ventaja con un tanto de Lamine Yamal quien llegó a nueve goles en liga.

Los visitantes no fueron efectivos ante el arco de Iñaki Peña y Elche igualó el partido a los 29 minutos en una jugada a velocidad de Álvaro, sin embargo, salieron del problema recuperando la ventaja a los 40 minutos cuando al conjunto ‘Ilicitano’ estaba contagiado de valentía.

Ferran Torres anotó el 2-1 antes del descanso e inclinó la balanza a favor del conjunto azulgrana que remató el duelo después de ser mejor al 72 por medio de Marcus Rashford tras una buena jugada del ‘10’ quien se esforzó en mantener el balón en juego para después regalarle el gol al inglés.

Barcelona no puso en riesgo el liderato y sigue firme en la cima, la batalla continuará la próxima jornada cuando reciba a Mallorca, pero mientras siga ganando, seguirá avanzando al bicampeonato.