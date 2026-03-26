Tranquilos, Raphinha volverá antes de que acabe la temporada

EFE

aphael Dias 'Raphinha' estará cinco semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en el partido amistoso del jueves en que Brasil cayó por 1-2 frente a Francia.

Así lo confirmó el Barcelona pocos minutos después de que la selección brasileña desconvocara al delantero (y también a su compañero Wesley), quien regresa a Barcelona para empezar el tratamiento de recuperación.

Pese al momento crítico en la temporada, la lesión no supone un riesgo para que Raphinha se pierda el Mundial, mucho menos el cierre de la campaña, pues debería estar de regreso a finales de abril.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

"El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia", reza el comunicado del club azulgrana.

De confirmarse estos plazos, el futbolista se perderá la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid y un mínimo de cinco partidos de La Liga.

El pasado 26 de septiembre, Raphinha ya sufrió una lesión similar en el mismo músculo que le obligó a perderse casi dos meses de competición.