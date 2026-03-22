Barcelona sostiene el liderato de La Liga, a pesar de las dudas ante Rayo Vallecano

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 1-0 a Rayo Vallecano que mereció salir con un mejor resultado y continuará como líder de La Liga, seguirá de cerca del derbi para saber al final de la jornada cuál es la diferencia con Real Madrid porque podría alejarse a siete puntos con nueve jornadas por jugar.

Rayo desaprovechó la oportunidad de marcar un gol de vestidor luego de una falla de Carlos Martín frente a Joan García antes del minuto de juego que pudo cambiar el partido, siguió presionando a Barcelona que con el correr de los minutos recuperó el balón.

Raphinha tampoco estuvo acertado y Ronald Araújo bajó las pulsaciones de los dos equipos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina que valió el 1-0 para los locales al minuto 24.

Barcelona no liquidó el compromiso y le tocó sufrir en la segunda mitad en la que Joan García se multiplicó para mantener su portería en cero ante el acoso constante del conjunto madrileño que fue un rival incómodo y que sobre el final falló al menos tres ocasiones para empatar, una de ellas un atajadón del portero azulgrana.

Los tres puntos mantienen al conjunto azulgrana como líder y a pesar del sufrimiento, como candidato al título porque depende de sí mismo para mantenerse en el trono de La Liga.