Filipe Luís no se dará por vencido: “Erik Lira es top, top, top”

Redacción FOX Deportes

Filipe Luís no piensa darse por vencido en su intento por fichar a Erik Lira. El entrenador del Mónaco aseguró que seguirá buscando al mexicano cada vez que se abra el mercado de transferencias.

El técnico conversó con Juanjo Rueda, corresponsal de FOX, sobre el mediocampista de Cruz Azul y no escatimó en elogios:

“Lira para mí es top, top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si ves el partido Flamengo vs. Cruz Azul, le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto, pero lo hice porque es un jugador muy diferente con la pelota, hace la diferencia y hace jugar al equipo”.

Erik Lira entre los mediocampistas con mayor retención de balón en el Mundial 2026

El fichaje no pudo concretarse durante el mercado de verano, pero Filipe Luís dejó claro que el interés del Mónaco continúa.

“Seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, aseguró el entrenador, por lo que la puerta queda abierta para un nuevo intento.

Filipe Luís también destacó “el liderazgo y la pasión” de Lira, cualidades que, sumadas a sus características dentro del campo, explican el interés del técnico.

“A los grandes jugadores siempre los quiero a mi lado (…) Es un jugador diferente y no tengo ninguna duda de que volverá a tener oportunidades, porque es de esos jugadores que hacen que el equipo sea campeón, como fue Cruz Azul”.