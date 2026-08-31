Monaco ya tiene espacio para cerrar el fichaje de Erik Lira

Redacción FOX Deportes

Erik Lira podría concretar su fichaje con Monaco en el último día del mercado de transferencias, ya que la salida de Folarin Balogun dejaría espacio libre para un jugador extranjero.

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La posibilidad de jugar en Europa está cada vez más cerca para Lira, quien aprovechó el escaparate del Mundial 2026 para colocarse en el radar del equipo del Principado. A sus 26 años, el mediocampista estaría cerca de vivir su primera experiencia en el ‘Viejo Continente’.

Fabrizio Romano informó que Balogun se convertirá en jugador de Everton, movimiento que abriría la puerta para que Monaco avance por el futbolista de Cruz Azul al liberar una plaza de extracomunitario.

La transferencia de Lira deberá acelerarse si Monaco pretende completar el fichaje porque el cierre de registros en la Ligue 1 está previsto para el 1 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo local y tendría las horas contadas para llevar a cabo la firma de contrato.