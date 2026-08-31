Erik Lira a nada de ser jugador del Monaco

Héctor Cantú

Contrarreloj. Así marcha el caso de Erik Lira, quien está a las puertas de llegar al Monaco y espera que su futuro se resuelva en las próximas horas.

Con el cierre del mercado a la vista, el acuerdo entre el club y el mediocampista mexicano que brilló en el Mundial 2026 sigue vigente. Lo único que detiene la operación es la posible salida del estadounidense Folarin Balogun.

El conjunto monegasco necesita liberar una plaza de extranjero para cerrar la contratación de Lira, quien por ahora sigue siendo jugador de Cruz Azul.

Balogun ha despertado el interés del Everton de la Premier League, que, de acuerdo con los reportes de Fabrizio Romano, no pudo concretar la contratación del brasileño Richarlison por motivos personales.

Ante la premura por el cierre del mercado de verano, la opción del conjunto inglés es Balogun, quien ya habría dado el visto bueno para concretar su traspaso a la Premier League.

Erik Lira entre los mediocampistas con mayor retención de balón en el Mundial 2026

En el Monaco existe optimismo por resolver este ‘enroque’ y finalmente concretar la llegada de Erik Lira, con quien ya tendría un acuerdo de palabra a la espera de la firma del contrato.