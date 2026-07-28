El Monaco va por Erik Lira, pero ¿cuánto pide el Cruz Azul?

Enrique Gómez

Si hay un jugador bien valorado en México ese es Erik Lira y al parecer, su influencia ya llegó a Europa.

El Monaco está interesado en el mediocampista mexicano y los acercamientos por el jugador ya iniciaron.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa, el club de la Ligue 1 de Francia ya hizo contactos con el entorno del jugador de 26 años y ya existe un acuerdo en lo contractual, sin embargo, falta lo más importante: comprarle la carta al Cruz Azul y de momento, el equipo ‘celeste’ no ha recibido ofertas concretas.

Se dice que la directiva del equipo del principado ya se puso en contacto con el club para conocer el estatus del seleccionado mexicano en el Mundial del 2026, pero no se emitió ninguna propuesta.

Erik Lira entre los mediocampistas con mayor retención de balón en el Mundial 2026

Lira desea emigrar a Europa, así lo expresó durante la Copa del Mundo, y sabe que este verano podría darse la última oportunidad de su carrera de recalar en un equipo importante, pues, aunque el Monaco no viene de su mejor temporada, es el cuarto club con más títulos en el campeonato francés, además, jugará la Conference League esta campaña.

La Máquina escuchará ofertas a partir de los 7 millones de dólares. Una vez ahí, el equipo mexicano podría aceptar plazos y bonos, incluso la posibilidad de mantener un porcentaje de la carta del jugador.

El canterano de Pumas es el primer capitán del Cruz Azul para este Apertura 2026, jugó cuatro partidos (todos como titular) en el Mundial y puso una asistencia. Por eso, aunque el club cumplirá su palabra de darle facilidades para ir a Europa, exige que al menos se le pague la mitad del valor que le asigna el portal especializado Transfermarkt, el cual es de 14 millones de euros.