Monaco y Cruz Azul llegaron a un acuerdo por Erik Lira

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul y Monaco habrían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del mediocampista Erik Lira hacia la Ligue 1 de Francia.

Tras intensas negociaciones, reportadas por el 'insider' Fabrizio Romano la directiva celeste aceptó las condiciones presentadas por el club del principado. Esta operación representa una oportunidad importante para que el jugador mexicano incursione en el balompié europeo.

??⚪️ AS Monaco have reached verbal agreement for Mexican midfielder Erik Lira, here we go!



€8m fee plus €3m add-ons to Cruz Azul with 20% sell-on clause.



Final step needed: AS Monaco to free an extra spot then deal proceeds to signatures stage. pic.twitter.com/ZH4Ciztrcj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

La negociación entre ambas instituciones se cerró bajo un esquema que resulta conveniente para los de La Noria en el aspecto económico. El Monaco adquirirá la mayoría de los derechos federativos del jugador de 24 años, mientras que Cruz Azul conservará un porcentaje.

Este porcentaje reservado le permitirá al club mexicano obtener ganancias ante una hipotética venta futura en el mercado europeo.

Erik Lira, quien llegó a la Máquina en 2022 procedente de Pumas, fue pieza clave en la zona del medio campo durante los últimos torneos.

Su rendimiento constante en la Liga MX no solo le valió la titularidad en el equipo celeste, sino también ser llamado a la Selección Mexicana con la que brilló durante el Mundial 2026, que fue preciamente lo que le dio la vitrina internacional.

Con el acuerdo establecido, únicamente resta que el jugador viaje a Francia para realizar las pruebas médicas correspondientes. Una vez superados los exámenes y firmados los contratos definitivos, el club monegasco hará la presentación oficial de Lira.