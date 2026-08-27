Erik Lira, más cerca del Monaco que de Cruz Azul

Héctor Cantú

Erik Lira está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Mónaco. Al menos, esas son las sensaciones al interior de ‘La Máquina’ de la Cruz Azul.

Así lo expresó el entrenador del cuadro cementero, Joel Huiqui, quien adelantó que las negociaciones entre los dos equipos se encuentran en el tramo final.

“Lo de (Erik) Lira va muy bien. Están en la última recta de las negociaciones. Esperamos que se resuelva pronto”, detalló el estratega campeón del futbol mexicano.

Hay premura en el equipo mexicano para definir si Lira logra cumplir su sueño de ir a Europa, o bien si se reincorpora a los trabajos bajo el mando de Huiqui para no perder ritmo de competencia justo antes de entrar a la segunda parte del torneo Apertura 2026.

Lira no formará parte de la convocatoria de Cruz Azul para el partido contra Necaxa correspondiente a la Jornada 6, un partido clave en el que ‘La Máquina’ buscará revertir la mala racha de tres derrotas consecutivas.