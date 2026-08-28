Monaco se disculpó con Erik Lira y 'culpó' a Folarin Balogun

Enrique Gómez

Sí, el Monaco se disculpó por el fichaje de caído de Erik Lira, pero es innegable que el mexicano era el último nombre en su lista de prioridades y que esperaron hasta el último momento para contratarlo.

El mediocampista del Cruz Azul tenía las maletas hechas para emigrar al principado y jugar en la League 1 de Francia, pero como el club no pudo liberar una plaza de extranjero en el último día del mercado (misma que esperaban desocupar con la salida que no se dio del estadunidense Folarin Balogun), tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, el seleccionado mexicano deberá digerir está gran decepción y concentrarse en la Liga MX.

A través de una conferencia, el director general del Monaco, Thiago Scuro, explicó por qué se cayó la contratación de Lira y entreabrió la puerta para buscarlo en enero si es que el club aún lo necesita, el presupuesto se mantiene y el jugador sigue con su deseo (y seguramente el nivel) en estos meses.

“El acuerdo estaba listo, el jugador estaba preparado para viajar, todo estaba listo y solo faltaba presionar un botón, pero lamentablemente era obligatorio en el acuerdo que Balogun abriera esa plaza de extranjero y por eso no pudimos traer a Erik Lira, que era nuestro deseo. Tuvimos que llamar al jugador y decirle que lamentábamos que no pudiera concretarse. Nos entristeció mucho y le agradecemos al Cruz Azul por cómo manejaron todo con nosotros”, explicó el directivo.

“¿Buscarlo en el próximo mercado? Depende de varias cosas. No podemos pedirles que esperen. Sin duda es un jugador que nos atrae y respetamos eso”, agregó Sucro en palabras recogidas por As.

Lira, capitán de La Máquina y uno de los jugadores con mayor liderazgo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, había llegado a un acuerdo con el Monaco, pero al club le faltó mayor devoción para ficharlo en tiempo y forma.