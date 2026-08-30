¿Crisis? Cruz Azul dio un golpe de autoridad sobre Necaxa

Hiram Marín

Se trató de una semana complicada para el campeón Cruz Azul, pero dicen por ahí que el triunfo lo cura todo y definitivamente la victoria 3-1 conseguida en Aguascaliente ante Necaxa calló toda crítica o duda que se pudo haber tenido.

Y es que 'La Máquina' fue mejor de principio a fin, con una leve reacción de Necaxa en los últimos minutos, pero definitivamente se trató de un partido ganado con autoridad y aunque ya no está Erik Lira, Joel Huiqui supo solventar su ausencia y presentó una media cancha fuerte.

Las emociones del encuentro se reflejaron en el marcador gracias a la contundencia cementera. Ángel Jeremy Márquez rompió el cero temprano en el encuentro con un remate letal, mientras que Nicolás Ibáñez arrancó la segunda mitad ampliando la ventaja y Willer Ditta selló el contundente 3-0 parcial con un cabezazo

Por parte de los Rayos del Necaxa, el descuento definitivo del 3-1 llegó sobre los minutos finales por conducto de Miguel Emilio Rodríguez, quien aprovechó un despiste defensivo para maquillar el resultado en la capital hidrocálida.

Este triunfo le permite a Cruz Azul disipar las dudas, sumar tres puntos clave en la tabla y respaldar de lleno la gestión de Joel Huiqui ante la urgencia de resultados.

En la otra cara de la moneda, la derrota agrava el panorama para Necaxa en casa, exhibiendo serias fallas defensivas y le deja la obligación a su cuerpo técnico de replantear la estrategia de inmediato para no rezagarse en el torneo.