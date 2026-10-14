¡Erik Lira se acerca al Valencia! Su representante ya se reunió con el club

Enrique Gómez

Si el fichaje de Erik Lira al Monaco se cayó en el último momento, no quiere decir que las puertas de Europa se hayan cerrado para el mexicano, de hecho, la alternativa no pinta nada mal.

El Valencia podría ser el nuevo equipo del mediocampista mexicano.

De hecho, oficialmente ya iniciaron los contactos entre el club y el jugador o mejor dicho sus representantes. StayPro, la agencia que promueve al jugador del Cruz Azul se reunió esta mañana con el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez para dar a conocer la situación del jugador de 26 años, capitán de La Máquina y uno de los líderes de la Selección Mexicana.

Tarek Sebiat, responsable de Staypro en Europa, no ofreció detalles sobre la reunión ni confirmó que su visita fuera a propósito de Lira, a quien calificó como “un buen jugador”.

ERIK LIRA



? Su agente en VALENCIA



? Se ha visto con BRAULIO



?️ @RadioMARCA le pregunta a su salida sobre la posibilidad de que venga al VCF y las palabras de AGUIRRE en su presentación



?️ “NO COMMENT” pic.twitter.com/SBijdLV4IV — Radio Marca Valencia (@RMValencia) October 14, 2026

Esta agencia también representa a jugadores como Edson Álvarez, también mundialista con México, pero se especular que el interés del Valencia estaría inclinado hacia Lira, quien pese a las disculpas y los lamentos del Monaco, no pudo emigrar a Europa en el mercado de verano.

Según reportes de otras temporadas, el Valencia ya había sondeado a Lira hace agunos meses, sin embargo, ahora que el mexicano Javier Aguirre se encuentra en el cargo de director técnico, la posibilidad mucho más fuerte, sobre todo ahora que su representación fue avistada en la Ciudad Deportiva de Paterna, lugar donde Aguirre realiza los entrenamientos del equipo.

El Valencia se encuentra en penúltimo lugar de La Liga tras lo que fue el primer partido del entrenador mexicano al frente del equipo (2-2 contra el Racing de Santander), por lo que no se descartan fichajes para el mercado de invierno, ya que el ‘Vasco’ tenga más claras las necesidades del plantel.