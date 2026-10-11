Me gustó la actitud de mis jugadores: Javier Aguirre

EFE

El entrenador del Valencia, Javier Aguirre, ha destacado este domingo "la actitud" de sus futbolistas tras el empate ante el Racing de Santander (2-2) en la octava jornada de La Liga.

El técnico mexicano ha sumado un punto en su estreno en el banquillo valencianista, en un encuentro en el que Dani Raba adelantó al conjunto visitante en el segundo minuto y David Otorbi estableció el 2-2 definitivo en los últimos compases del partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Javier Aguirre debuta sumando con el Valencia El mexicano sumó su primera unidad en suprimer partido al frente del equipo 'Che´

Sobre su valoración del encuentro, Aguirre señaló que "hay cosas por corregir", aunque ha destacado "cómo lucharon y corrieron" sus jugadores.

Pese a haberse adelantado en el marcador y haber dispuesto de una ocasión clara en los últimos minutos, el técnico ha considerado que una victoria del Valencia habría sido un resultado "muy injusto".

? Aguirre: “Me ha gustado la actitud del equipo, debemos seguir esa línea de correr y de luchar”



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"Con esa última ocasión, hubiéramos podido hasta ganar, pero habría sido muy injusto; ellos no merecían perder", señaló.

Pero reconoció que el equipo estaba "muy rabioso" en el vestidor tras el silbatazo final, con "una mezcla de emociones", antes de señalar que en el descanso pegó "alguno de esos gritos con improperios" que tanto le caracterizan.

Aguirre ha reconocido que su equipo "sufrió mucho" en una primera parte que no le gustó, aunque ha señalado que mejoró tras el descanso, antes de que el segundo gol del Racing les "terminara de desequilibrar".