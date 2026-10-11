Javier Aguirre debuta sumando con el Valencia

Héctor Cantú

Javier Aguirre debutó con un empate al frente del Valencia, que igualó 2-2 ante el Racing de Santander y dejó escapar la oportunidad de conseguir una victoria importante en su lucha por abandonar la zona de descenso de La Liga.

El conjunto valenciano tuvo que venir de atrás después de que Dani Raba adelantara a los visitantes apenas al minuto dos.

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Sin embargo, las anotaciones de Yassir Zbiri e Iván Martín Núñez le dieron la vuelta al marcador y pusieron en ventaja al equipo dirigido por el ‘Vasco’.

La alegría duró poco para los locales. A 25 minutos del final, Davi Otorbi apareció para marcar el 2-2 y devolver la igualdad al encuentro.

Valencia todavía tuvo una oportunidad para quedarse con los tres puntos, pero Hugo Duro desperdició una ocasión clara de gol en los minutos finales al enviar su remate fuera de la portería defendida por Julen Agirrezabala.

David Otorbi logró el gol del empate ⚽ #RacingValencia #LaLigaHighlighs https://t.co/aPxtUmD5pM — Valencia CF (@valenciacf) October 11, 2026

Este fue el segundo empate del conjunto valenciano en una temporada marcada por los malos resultados, que lo mantienen en la posición 19 de La Liga, en plena lucha con Levante y Málaga por evitar el descenso.

Ahora, Aguirre buscará su primera victoria como técnico del Valencia cuando enfrente al Villarreal en la siguiente jornada, antes de disputar la primera ronda de la Copa del Rey.