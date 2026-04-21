Javier Aguirre ya conoce al rival del Valencia en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

La Copa del Rey comenzará el 27 de octubre con la primera ronda, que no contará con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Se disputarán 56 eliminatorias y Javier Aguirre debutará con Valencia en el torneo ante Tavernes.

Valencia comenzará la era de Aguirre con la permanencia como principal objetivo, pero no puede dejar de lado la Copa del Rey. El torneo representa una oportunidad para ganar confianza y trasladar un buen momento a La Liga.

El conjunto ‘Ché’ abrirá su participación ante Tavernes, equipo regional de la Comunidad Valenciana que disputará por primera vez la Copa del Rey. El encuentro se jugará en un estadio con capacidad para alrededor de 2,000 espectadores.

La eliminatoria se disputará el 28 de octubre y Valencia buscará avanzar para comenzar con el pie derecho su camino en el torneo e intentar llegar a semifinales por primera vez desde la temporada 2021/22.