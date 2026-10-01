"Javier Aguirre siempre sabe que decir", así lo ven en el vestidor del Valencia

EFE

El lateral hispano-argentino del Valencia, Pablo Maffeo, señaló que el nuevo entrenador del equipo, el mexicano Javier Aguirre, con el que ya coincidió en el Espanyol y el Mallorca, es "una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente".

“Es muy cercano y su trayectoria es por algo. Nos dice que se juega como se entrena, hay muchas frases más, como la de sin técnica no hay táctica. Es buen entrenador y se rodea de gente que le complementa y viceversa", explicó.

En declaraciones facilitadas por el club, Maffeo recordó su anterior experiencia con Aguirre en otros clubes y destacó que es el entrenador que le "sacó de estar hundido".

"Con confianza y motivación hace que saquemos nuestra mejor versión. Él ve que estás mal fuera del campo y habla contigo. No importa si juegas más o menos, él te necesita y nos lo ha transmitido así. Necesita al equipo porque si estamos todos juntos, las cosas son más fáciles", agregó.

Las frases con las que Javier Aguirre conquistó al Valencia en su presentación

“Era cadete, de segundo año, e iba con el juvenil y debuté con el filial del RCD Espanyol y él fue el que me subió con el primer equipo. Me conoce perfectamente. Sabe que lo he pasado muy mal y, ahora, me ve contento de estar aquí. Sé que no voy a jugar por haberme tenido en el RCD Mallorca. Soy el que más tengo que correr y demostrar que cuando me dio la oportunidad en el RCD Mallorca, que yo sigo queriendo esa posibilidad", añadió.

Aguirre se hizo cargo del Valencia la pasada semana y tiene ante sí el objetivo de mejorar las prestaciones y sensaciones de un equipo, que actualmente ocupa la penúltima plaza de la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

"Las ha visto de todos los colores. Sabe lo que necesitamos. En el Mallorca nunca nos olvidaremos de una charla que nos dio en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Estábamos fatal por aquel entonces. Esta temporada, en el Valencia CF, estamos en una situación complicada, pero la vamos a sacar, nadie tiene dudas desde dentro. Lo bueno que tiene Aguirre es que sabe en todo momento lo que decir", recalcó.

Sobre el próximo partido frente al Real Racing Club en Santander, el defensor señaló que el equipo está entrenando diariamente "con la máxima intensidad para ir allí y ganar", ya que el "futbol va de resultados".

Sobre el parón liguero de casi tres semanas debido a los compromisos de las selecciones nacionales Maffeo apuntó que ha sido positivo para que Aguirre haya podido trabajar y conocer más al equipo y se mostró convencido de que va a haber una reacción.