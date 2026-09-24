Javier Aguirre, el rescatista favorito de España que solo falló una vez

Enrique Gómez

Es el rescatista más célebre del futbol español, pero hasta él falló en alguna ocasión.

Javier Aguirre ya empezó a entrenar al Valencia, su séptimo equipo en La Liga de España y al quinto al que llega en una situación de crisis, con la temporada iniciada y tras un despido de entrenador.

De hecho, solo los dos primeros clubes que dirigió en España lo ficharon desde la pretemporada para que encabezara el proyecto (Osasuna y Atlético de Madrid), a los otros llegó como salvavidas, ya que estaban inmiscuidos en zona de descenso, tal como es la situación actual del Valencia.

¡Mano dura! Javier Aguirre llegó y quitó día de descanso a Valencia Recién aterrizó, el técnico mexicano dirigió su primer entrenamiento

A lo largo de su carrera, tuvo éxito en cuatro rescates y se quedó cerca de hacer el milagro con el Leganés:

Zaragoza (2010-2011) → salvado

· Tomó al equipo en 20°

· Terminó la temporada en 13°

Espanyol (2012-2013) → salvado

· Tomó al equipo en 20°

· Terminó la temporada en 13°

Leganés (2019-2020) → descendido

· Tomó al equipo en 20°

· Terminó la temporada en 18°

Mallorca (2022) → salvado

· Tomó al equipo en 18°

· Terminó la temporada en 16°

Solo falló con el Leganés, pero la mejora que hubo con el entrenador fue notable, tanto que se quedó a solo un punto de la salvación. El equipo finalizó con 36 unidades (una menos que el 17°, Celta de Vigo) y se despidió frente a su gente con un empate 2-2 ante el Real Madrid.

Y aunque Osasuna y Atlético de Madrid no estaban en riesgo de descenso cuando llegó Aguirre, vaya que el estratega los pudo llevar al siguiente nivel. El club de Pamplona hasta clasificó a la Champions League, mientras que el equipo ‘colchonero’ salió de una larga mediocridad.

¿Hasta dónde llegará con el Valencia? Aunque el equipo es penúltimo de La Liga, su plantel está entre los 10 mejor valuados de España. Además, por su grandeza y potencial, el entrenador hasta planteó la idea de que se le diera una renovación automática si lograba clasificarlo a la siguiente Champions.