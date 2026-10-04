El Liverpool sería el próximo destino de Gilberto Mora

Redacción FOX Deportes

Gilberto Mora, la nueva sensación del futbol mexicano, podría cambiar de aires y finalmente cumplir el sueño de jugar en Europa.

En los próximos días podría darse a conocer que Mora, hoy jugador de Xolos, jugará para uno de los equipos más importantes del futbol europeo.

Así se dio a conocer en el programa Cuadro Titular, donde se adelantó que será el próximo 14 de octubre, fecha en la que Mora cumple la mayoría de edad en la legislación mexicana, para dar a conocer el traspaso.

GIL MORA, CON LOS DÍAS CONTADOS????????... El 14 de octubre, se estaría anunciando el nuevo equipo del aún jugador de Xolos; se dice, que el Liverpool puso sobre la mesa una oferta millonaria?, cifra histórica para el futbol mexicano. #CuadroTitular https://t.co/xxawhFOgRS — FOX (@somos_FOX) October 6, 2026

Uno de los clubes que aparece en el radar para ser el nuevo destino de ‘Morita’ es el Liverpool, quien habría puesto una cifra considerable sobre la mesa que alcanzaría los 50 millones de euros, para hacerse de los servicios del jugador mexicano.

Mora causó baja del equipo mexicano que disputa la presente Fecha FIFA por lesión antes del último enfrentamiento ante Chile en el que Rafael Márquez buscará su primera victoria como estratega del equipo mexicano.

‘Morita’ arrastra un momento fantástico en su carrera luego del Mundial donde brilló con la selección mexicana. En el actual torneo apertura 2026, Gilberto acumula 5 goles y una asistencia en los 7 partidos disputados con Xolos de Tijuana.