Gilberto Mora, seria duda para el Clásico contra Estados Unidos

Enrique Gómez

La “amistosa” prueba de fuego contra Estados Unidos deberá afrontarse sin Gilberto Mora.

La participación de la joya mexicana de 17 años en el Clásico de CONCACAF no está descartada, pero tras resentirse de una lesión en el tobillo, de ser trasladado a una clínica para su valoración y de no poder completar el entrenamiento al margen del grupo, es de esperarse que el jugador no llegue en las mejores condiciones para el compromiso del sábado ante la Selección Estadunidense.

De acuerdo con reportes desde la concentración del Tri en esta Fecha FIFA que va a la mitad de su recorrido tras los partidos ante Colombia y Perú (ambos empatados 1-1), Mora se resintió de un problema en el tobillo durante el último entrenamiento y se someterá a una resonancia para verificar la gravedad de la lesión y conocer su tiempo de recuperación.

Rafa Márquez explica su extraña alineación y la ausencia de Gil Mora El técnico confesó que "quisiera tener a Mora todos los partidos", pero hay más jugadores

Tras el duelo contra Perú, el técnico Rafael Márquez abordó en específico la ausencia de Mora y aunque planteó que tras darle descanso y “cuidarlo” por su malestar seguramente estaría para el tercer duelo de la ventana internacional contra Estados Unidos, quizá el entrenador deba replantearlo, pues la joya mexicana no salió bien después del primer duelo en Baltimore, donde anotó un golazo de crack y evitó una nueva derrota ante el conjunto cafetalero.

Mora, quien cumple 18 años el 14 de octubre y ya podrá dar el paso al futbol europeo, se perdió varios partidos por lesión a principios de año, pero estuvo listo para jugar cuatro partidos del Mundial 2026.

Pese a su cortada edad y carrera, ‘Morita’ ha sido presa de lesiones y ahora se perderá el partido contra Estados Unidos, donde ambas potencias de CONCACAF conocerán su estado tras la Copa del Mundo.