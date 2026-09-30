Rafa Márquez explica su extraña alineación y la ausencia de Gil Mora

Redacción FOX Deportes

Tal vez con un equipo más estelar, México hubiera tenido mejores opciones para vencer a Perú, pero esta extraña alineación en Nueva Jersey es una muestra del proceso que plantea Rafael Márquez.

Y para los que se preguntan por qué Gilberto Mora no vio un solo minuto en un cuadro titular lleno de jóvenes y jugadores alternos, la respuesta está en que el jugador de Tijuana ya no es un futbolista a prueba, además, había que resguardarlo para que estuviera listo contra Estados Unidos.

“Quisiera tener a Gil Mora todos los partidos, pero el desgaste, que también lleva una molestia… Ya sabemos lo que nos da Gil Mora, por eso quise darle descanso y ver a más jugadores, pero seguramente ya estará para el siguiente”, explicó Rafa Márquez en la conferencia de prensa posterior al partido ante Perú, donde el Tri sumó otro empate, esta vez ante Perú.

??“Quisiera tener a Gil Mora todos los partidos”: Rafa Márquez. #CuadroTitular pic.twitter.com/ouL4YXW5C6 — FOX (@somos_FOX) September 30, 2026

“Creo en los jóvenes, por algo me atreví a hacer este XI con gente muy joven. La edad promedio de nosotros era de 24 años. Había muchos que nunca habían jugado juntos, pero es parte del proceso. Hay que darles confianza para que nos demuestren quién va por buen camino”, agregó el entrenador de 47 años, quien apenas dirigió su segundo partido como seleccionador.

Eso sí, el sucesor de Javier Aguirre aclaró que los veteranos tienen las puertas abiertas, pues su promesa es enfocarse en la calidad futbolística y no en el acta de nacimiento.

“Si queremos tener jugadores más completos, hay que empezar lo antes posible, pero quien esté en mejor momento será bienvenido tenga la edad que tenga”, aclaró el técnico, quien disputó cinco Mundiales con la Selección Mexicana. En 2002 fue capitán con 23 y en 2018 lo hizo con 39.