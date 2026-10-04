Gilberto Mora, descartado para el partido ante Chile

Héctor Cantú

La Selección Mexicana confirmó que Gilberto Mora no participará en el último partido de esta Fecha FIFA, en el que enfrentará a Chile.

El futbolista mantiene las molestias físicas que le impidieron jugar ante Estados Unidos, partido en el que México cayó 3-0.

La ausencia de Mora se suma a las de Hirving Lozano, quien dejó la concentración en Los Ángeles, y Mateo Chávez, quien cumplirá un partido de suspensión después de ser expulsado por una agresión ante el conjunto estadounidense.

Caras largas en la llegada del Tri a Los Angeles

Mora se perderá por quinta ocasión un partido con la Selección Mexicana debido a una lesión. Una pubalgia lo dejó fuera de los amistosos ante Portugal, Islandia y Bélgica durante la preparación rumbo al Mundial.

México cerrará su participación en esta Fecha FIFA ante Chile, partido en el que buscará conseguir su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez.