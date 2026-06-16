Edson Álvarez podría llegar a la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

La cesión de Edson Álvarez con el Fenerbahçe terminó, pero su regreso al West Ham no está garantizado.

El mexicano tiene contrato con el club inglés hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, no entra en los planes de Nuno Espírito Santo y estaría cerca de salir definitivamente de los ‘Hammers’.

De acuerdo con Sky Sports Alemania, el Köln está interesado en fichar al mexicano de forma definitiva. El medio agrega que la operación luce complicada, aunque el ‘Effzeh’ busca alternativas para incorporar al ‘Machín’.

Álvarez llegó al futbol europeo en 2019 para jugar con el Ajax, donde permaneció cuatro temporadas antes de fichar por el West Ham. Tras dos campañas con los ‘Hammers’, fue cedido al Fenerbahçe para la temporada 2025/26, aunque una serie de lesiones, incluida una operación, limitaron su rendimiento.