Redacción FOX Deportes
Nuno Espírito Santo es el nuevo técnico de West Ham
El club despidió a Graham Potter y firmó al portugués en cuestión de horas
Nuno Espírito Santo fue nombrado nuevo entrenador de West Ham en sustitución de Graham Potter, destituido este sábado tras un inicio de temporada complicado con el equipo penúltimo en la Premier League con solo tres puntos en cinco jornadas.
El técnico portugués de 51 años, firmó un contrato hasta 2028 y dirigirá su primer partido este lunes contra Everton en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga.
Nuno toma los ‘Hammers’ tras haber sido despedido el 9 de septiembre de Nottingham Forest, al que condujo a competiciones europeas por primera vez en más de 30 años después de ocupar su banquillo durante 21 meses.
El nuevo técnico comenzó este mismo sábado los entrenamientos en Rush Green y estará asistido de forma interina por los entrenadores de la Academia Mark Robson, Steve Potts, Gerard Prenderville y Billy Lepine, mientras se ultiman los detalles de su cuerpo técnico completo.
