West Ham prohibirá bufandas combinadas en el juego ante Tottehham

El West Ham United ha prohibido las bufandas que están compuestas mitad y mitad por los colores de los dos equipos y que son bastante populares en los partidos de la Premier League por motivos de seguridad para el derbi de Londres contra el Tottenham Hotspur.

Estas bufandas se suelen vender en los aledaños del estadio, son conmemorativas de cada encuentro y son populares especialmente entre los turistas neutrales, que obtienen una pieza con diseños, nombres y colores de los dos equipos.

No half-and-half scarves at the London Stadium ❌



West Ham will "not permit" the style of scarves or similar items featuring the colours or crests of both clubs inside their stadium during their match against Tottenham on Saturday, as they seek to prevent away supporters from… pic.twitter.com/MPT8OXRZcf — Match of the Day (@BBCMOTD) September 11, 2025

Sin embargo, el West Ham ha comunicado a los seguidores que acudan al partido de este sábado que estas estarán prohibidas y que la seguridad en la entrada al estadio se la quitará a aquellos que la porten y que no serán devueltas tras el encuentro.

El motivo es intentar evitar que aficionados visitantes se cuelen en la zona local y puedan crear problemas en un partido que se considera potencialmente violento.

Uno de los focos de atención será la vuelta de Mohammed Kudus al London Stadium después de su traspaso este verano al Tottenham, siendo la primera operación entre ambos clubes desde 2011.

Además, una parte de los aficionados del West Ham planea una protesta contra David Sullivan, dueño del equipo, por los resultados del último año.