'Desquiciar' a Leo Messi: la carta de presentación de Obed Vargas

Héctor Cantú

Obed Vargas ha llegado al Atlético de Madrid para defender sus colores, con el precedente de que todos los compatriotas que pasaron por el equipo colchonero, son reconocidas figuras en la historia del balompié mexicano.

Con tan solo 20 años, el mexicoamericano llega con el deseo de ganarse un lugar en el esquema de Diego Simeone y que esa posición le catapulte para entrar en la lista del Mundial 2026 que en pocos meses más publicará el entrenador de México, Javier Aguirre.

Obed Vargas es un mediocampsita completo, con cualidades, tanto defensivas como ofensivas. Según los datos de Comparisonator, Obed fue uno de los mejores 20 defensivos y pasadores de la MLS en la temporada 2025.

No obsante, su mejor referencia estadistica fue ser uno de los mejores recuperadores de balones de toda la Major League Soccer con un promedio de 7.4 balones por encuentro.

De hecho, una de sus mejores tardes en su carrera, la que le encumbró incluso a nivel internacional, fue aquella final en la Leagues Cup 2025 ante el Inter Miami, donde terminó nulificando a Lionel Messi y compañía, llevándolos a perder la paciencia.

En aquel partido, Obed recuperó un total de 5 balones, cuatro de ellos en su propia cancha en jugadas ofensivas de Las Garzas. Aunque en total perdió 10 balones, fue el tercer jugador con menor número de errores cometidos sobre el terreno de juego.

En cuanto a los duelos sostenidos durante los 90 minutos, el flamante jugador del Atlético de Madrid terminó siendo el que más ‘batallas’ ganó a la ofensiva (8) de todos los jugadores que vieron actividaden el encuentroy el segundo mejor a la defensiva (9).

Al finalizar el partido, en el que Seattle se impuso por 3-0 para ganar el título de la Concacaf, Vargas terminó con un porcentaje de 58 por ciento de efectividad en sus acciones para detener a la ofensivas del Inter Miami comandada por Lionel Messi, ganador de la Bota de Oro en la temporada anterior.

Para Obed Vargas, se ha cumplido el sueño de jugar en Europa y más, defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Ahora toca replicar las buenas acciones de la MLS, en una de las Ligas más difíciles del mundo. La buena noticia es que Obed, pudo parar a Messi y esa, es una gran ventaja.