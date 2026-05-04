Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La agenda deportiva arranca con eventos clave en distintas ligas y estas son los cinco noticias que marcarán la conversación esta semana.

Barcelona festeja su campeonato Copyright: Reuters

Los ‘Blaugranas’ confirmaron su título #29 tras imponerse al Real Madrid en El Clásico. Este lunes 11, el equipo catalán recorrerá en autobús las calles de la Ciudad Condal para celebrar con su afición la conquista del bicampeonato.

Se busca ganador de la Coppa Italia Copyright: Reuters

Lazio e Inter se enfrentan este miércoles 13 en la final de la Coppa Italia. Para los ‘Biancocelesti’, levantar el trofeo representaría su único título de la temporada y el primero desde la 2018/19, cuando conquistaron este certamen y la Supercoppa Italiana. Del otro lado, los ‘Nerazzurri’ ya aseguraron el Scudetto y ahora van por el doblete.

Semana de anuncio de convocatorias Copyright: Reuters

Con el Mundial ‘a la vuelta de la esquina’, al menos cuatro selecciones darán a conocer esta semana sus listas definitivas de convocados. Brasil, Francia, Japón y Suecia están entre las que revelarán a sus elegidos.

Todo listo para la final de la FA Cup Copyright: Reuters

Chelsea y Manchester City se verán las caras en Wembley para definir al campeón. Los ‘Blues’ no levantan el trofeo desde 2018, mientras que los ‘Sky Blues’ lo ganaron por última vez en 2023.

Continúan los playoffs de la NBA Copyright: Reuters

Los New York Knicks avanzaron a la final de la Conferencia Este tras barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers y esperan rival entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers, serie que domina Detroit 2-1. En el Oeste, el Oklahoma City Thunder está a un paso de eliminar a Los Angeles Lakers con ventaja de 3-0, mientras que Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs mantienen la serie empatada 2-2.