Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama
La agenda deportiva está que arde con semifinales y partidos decisivos en diferentes frentes.
Estas son las cinco noticias que debes saber.
El cuadro ‘Nerazzurro’ se impuso 2-0 al Parma y aseguró el título de la Serie A, el número 21 en su historia, con tres jornadas aún por disputarse.
La Champions League, la Europa League y la Conference League conocerán esta semana a los equipos que pelearán por los títulos continentales. En Champions, las semifinales son: Arsenal vs. Atlético de Madrid (1-1) y Bayern Munich vs. PSG (4-5). En la Europa League: Aston Villa vs. Nottingham Forest (0-1) y Freiburg vs. Braga (1-2). En la Conference League: Crystal Palace vs. Shakhtar (3-1) y Strasbourg vs. Rayo Vallecano (0-1).
Dos equipos de la MLS y dos de la Liga MX definirán a los aspirantes a levantar la Copa de Campeones. Tigres recibe a Nashville con ventaja de un gol en el global, mientras que LAFC visita a Toluca con ventaja de 2-1.
La Liga podría definirse en un escenario inmejorable: Barcelona recibirá al Real Madrid el próximo domingo 10 de mayo. Los ‘Culés’ necesitan un empate o una victoria para proclamarse campeones por segundo año consecutivo. Los catalanes buscan su título liguero número 29.
Ocho equipos se preparan para disputar las semifinales de conferencia, que arrancan este lunes 4 bajo el formato al mejor de siete partidos. En el Este, los duelos son Oklahoma City Thunder vs. LA Lakers y Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs; en el Oeste, Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers y New York Knicks vs. Philadelphia 76ers.
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