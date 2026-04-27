Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La agenda deportiva está que arde con semifinales y partidos decisivos en diferentes frentes.

Estas son las cinco noticias que debes saber.

Inter vuelve a levantar el Scudetto Copyright: Reuters

El cuadro ‘Nerazzurro’ se impuso 2-0 al Parma y aseguró el título de la Serie A, el número 21 en su historia, con tres jornadas aún por disputarse.

Finalistas a la vista Copyright: Reuters

La Champions League, la Europa League y la Conference League conocerán esta semana a los equipos que pelearán por los títulos continentales. En Champions, las semifinales son: Arsenal vs. Atlético de Madrid (1-1) y Bayern Munich vs. PSG (4-5). En la Europa League: Aston Villa vs. Nottingham Forest (0-1) y Freiburg vs. Braga (1-2). En la Conference League: Crystal Palace vs. Shakhtar (3-1) y Strasbourg vs. Rayo Vallecano (0-1).

La CONCACAF busca finalistas Copyright: Reuters

Dos equipos de la MLS y dos de la Liga MX definirán a los aspirantes a levantar la Copa de Campeones. Tigres recibe a Nashville con ventaja de un gol en el global, mientras que LAFC visita a Toluca con ventaja de 2-1.

El Clásico más tenso que nunca Copyright: Reuters

La Liga podría definirse en un escenario inmejorable: Barcelona recibirá al Real Madrid el próximo domingo 10 de mayo. Los ‘Culés’ necesitan un empate o una victoria para proclamarse campeones por segundo año consecutivo. Los catalanes buscan su título liguero número 29.

Las semifinales de la NBA, a la vuelta de la esquina Copyright: Reuters

Ocho equipos se preparan para disputar las semifinales de conferencia, que arrancan este lunes 4 bajo el formato al mejor de siete partidos. En el Este, los duelos son Oklahoma City Thunder vs. LA Lakers y Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs; en el Oeste, Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers y New York Knicks vs. Philadelphia 76ers.