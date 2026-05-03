Real Madrid venció a Espanyol y se jugará la vida en El Clásico de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 2-0 a Espanyol y evitó rendirle honores a Barcelona en El Clásico de la próxima jornada, deberá sumar los tres puntos en el Camp Nou para seguir peleando por el liderato porque una caída dejaría el título en manos del conjunto azulgrana.

Vinícius Júnior se vistió de héroe en Barcelona y fue el artífice de la victoria frente a Espanyol con un doblete en la segunda mitad, apareció para posponer la celebración del líder y le dio una vida extra al conjunto ‘Merengue’ que llegará al duelo ante el máximo rival a jugársela.

El equipo local peleó con intensidad y aguantó el primer tiempo ante el Madrid que está lejos de su mejor versión, pero que como a lo largo de la temporada consiguió el triunfo gracias a las individualidades de su ataque y sin Kylian Mbappé, apareció ‘Vini’.

D⚽⚽B L E T E pic.twitter.com/b2rTApoEm0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2026

Los ‘Merengues’ hilaron una jugada desde atrás y entre el brasileño y Gonzalo fabricaron una pared que dejó al ‘7’ dentro del área, ahí recortó a dos defensores para disparar colocado y marcar el 1-0 al 55.

El brasileño aumentó la distancia y cerró el marcador a los 66 minutos tras una nueva combinación en este caso con Jude Bellingham para dejar a Real Madrid con una bala de cara a El Clásico del próximo domingo en donde se podría definir La Liga.