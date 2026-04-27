Kylian Mbappé en peligro de perderse El Clásico ante Barcelona

Héctor Cantú

Kylian Mbappé podría perderse lo que resta del torneo, incluido el partido contra el Barcelona, que podría determinar el título del equipo culé.

Este lunes, el Real Madrid ha confirmado que el delantero francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Aunque la lesión no es necesariamente grave, Kylian Mbappé podría optar por no volver a jugar más en la temporada, considerando que el campeonato está prácticamente perdido y con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Es un hecho que Mbappé no estará en el próximo duelo del Real Madrid ante el Espanyol de Barcelona, partido en el que, de no ganar, combinado con una victoria del Barcelona, estará convirtiendo matemáticamente al equipo de Hansi Flick en el bicampeón del futbol español.

Aunque Kylian quiere jugar El Clásico ante el Barcelona, la lesión y el tempo de recuperación marcarán su posible presencia. En caso de que no pueda ver minutos ante el acérrimo rival, entonces se dará por terminada su temporada con el Real Madrid.

La prioridad para Kylian Mbappé es llegar en perfecto estado de forma al Mundial 2026, donde Francia se enfrentará a Senegal, Irak y Francia.