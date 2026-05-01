Barcelona derrotó a Osasuna en La Liga y se siente campeón de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 2-1 a Osasuna y podría convertirse en campeón de La Liga este domingo si Real Madrid pasa en falso ante Espanyol, la espera por el bicampeonato no será larga porque podría ponerle punto final a la lucha por el liderato con una victoria en El Clásico de la próxima jornada.

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El partido comenzó con un ritmo alto y dos equipos dispuestos a ganar para seguir en ascenso, pero con el paso de los minutos el líder se asentó mejor sobre el terreno de juego y comenzó a crear peligro cerca del área de Osasuna que corría por detrás del balón.

La posesión fue azulgrana, pero los locales pusieron en entredicho el trámite del partido con dos remates, uno que se estrelló en el travesaño y uno más que Joan García salvó para llegar al medio tiempo con la igualdad.

La segunda mitad no cambió, el balón era del conjunto azulgrana que fue metiendo a los ‘Rojillos’ en su campo, la intensidad de los visitantes aumentó después de la hora de juego en busca de los tres puntos que se llevaron sobre la recta final para saborearse el título.

Robert Lewandowski marcó el 1-0 a los 81 minutos con un cabezazo en el área tras un centro de Marcus Rashford y Ferran Torres aumentó la ventaja al 86. Osasuna se metió al partido al 89, pero no evitó la victoria de Barcelona que desde hoy se siente campeón de La Liga.