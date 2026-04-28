Barcelona no quiere pagar por Marcus Rashford y buscaría un reemplazo

Oscar Sandoval

Marcus Rashford se dedica a jugar mientras Barcelona y Manchester United toman decisiones sobre su futuro, su intención es continuar en el conjunto azulgrana, pero a la directiva se le hace elevado el costo de su fichaje y buscaría un nuevo préstamo.

⚡️💨 Rashy en estado puro: tres toques, siete segundos para recorrer el campo. Gol.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/itMMpWEjsU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 28, 2026

El acuerdo que alcanzaron el United y Barcelona por Rahsford incluía una opción de compra de 30 millones de euros, el rendimiento del futbolista ha sido bien valorado por Hans Flick quien habría dado el ‘OK’ para que el inglés continúe en la plantilla.

Sin embargo, su permanencia en la ciudad condal se estaría tambaleando, ya que la directiva azulgrana estaría presionando por un nuevo préstamo o rebajar la cifra, así lo informó Florian Plettenberg.

🚨🆕 Understand Barcelona are pushing for a second loan for Marcus #Rashford.



Talks with Manchester United are ongoing. Barcelona currently do not want to trigger the €30m option to buy - ideally a second loan, otherwise they want to negotiate the fee down. #MUFC



In any case,… pic.twitter.com/NnTdEcxCyy — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 28, 2026

El diario catalán Sport señala que el club “ya trabaja en el mercado para buscar un recambio” al inglés y asegura que, “en el Barça solo contemplan su continuidad si el precio final es atractivo desde el punto de vista económico y hoy por hoy es bastante improbable que se den estas condiciones”.

El deseo de Rahsford sería continuar con Barcelona, pero después de una temporada en la que se revalorizó podría volver a la Premier League en donde un fichaje de 30 millones de euros está al alcance de cualquier club.