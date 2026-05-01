Inter derrotó a Parma y es campeón de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter necesitaba un punto para convertirse en campeón de la Serie A, pero salió por todas, le ganó 2-0 a Parma y conquistó matemáticamente su título número 21 del ‘Calcio’ en una temporada que podría ser inolvidable con un doblete, la hazaña está a un partido de distancia y es la final de la Coppa Italia.

Inter remató el ‘Calcio’ en la primera oportunidad que tuvo y le puso punto final a la lucha por el liderato a falta de tres jornadas para terminar la campaña, un gol de Marcus Thuram al filo del descanso y uno más de Henrihk Mkhitaryan en la segunda mitad liquidaron al conjunto parmesano y al mismo tiempo las aspiraciones de Napoli que ahora deberá defender el subcampeonato.

El conjunto ‘Nerazzurri’ insistió e insistió a lo largo de la primera mitad y el dominio era claro, pero fue hasta el minuto 45+1 cuando se adelantó en el marcador con un remate cruzado de Thuram dentro del área que hizo retumbar San Siro y que acercó un nuevo ‘Scudetto’ a las vitrinas del club.

La segunda mitad se desarrolló con el mismo guión y la lucha por el título acabó a 10 minutos del final cuando Mkhitaryan marcó el 2-0 con una asistencia de Lautaro Martínez, una temporada que ahora apunta a ser histórica porque solo Lazio lo separa del doblete.