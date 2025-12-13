Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina el fin de año, pero el mundo deportivo aún tiene mucho por ofrecer. Estas son las 5 noticias que debes saber.

Toluca es bicampeón Copyright: Reuters

Tras una final de alarido, los ‘Diablos Rojos’ consiguieron el título del Apertura 2025. Toluca superó 2-1 a Tigres en tiempo regular; sin embargo, el global estaba empatado y se requirió de alargue y penales para definir al ganador. Tuvieron que pasar 12 cobros para que los ‘choriceros’ se alzaran con la victoria.



Sergio Reguilón, al Inter Miami Copyright: Reuters

El futbolista español que estaba sin equipo desde el verano, finalmente dejó Europa ara embarcarse en una nueva aventura en la MLS. El lateral izquierdo firmó contrato hasta diciembre de 2027, tiene opción a una temporada más, y ocupará una plaza de extranjero. Su llegada a las ‘Garzas’ es perfecta tras la salida de Jordi Alba, quien ocupaba esa misma banda.

Semana de Champions League femenina Copyright: Reuters

Regresa la el torneo de clubes más importante para disputar la última jornada de la fase de liga. Hay 4 boletos para cuartos de final y 8 para los playoffs; sin embargo, solo quedan dos cupos para la repesca, los cuales se pelearán: Atlético de Madrid, OH Leuven y Vålerenga.

PSG ya tiene rival para la Copa Intercontinental Copyright: Reuters

El título de la competencia de clubes se define este miércoles 17 entre PSG y Flamengo. Los franceses solo jugarán este encuentro, mientras que los brasileños tuvieron que vencer a Cruz Azul y Pyramids para obtener su boleto a la gran final. El partido lo podrás disfrutar en vivo por FOX Deportes.

Los playoffs de la NFL toman forma Copyright: Reuters

Broncos y Rams aseguraron su pase a la postemporada en la Semana 15. Los angelinos se impusieron 41-34 a los Lions, mientras que los de Denver superaron 34-26 a los Packers. Aún hay 12 equipos con posibilidades reales de llegar a los playoffs: Patriots, Jaguars, Steelers, Chargers, Bills, Texans, Bears, Eagles, Buccaneers, Seahawks, 49ers y Packers. Los que lo tienen complicado son Colts, Ravens, Dolphins, Lions, Panthers y Cowboys. El resto de los equipos está eliminado.