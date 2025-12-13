Toluca, Tigres y la final más perfecta que podría dar la Liga MX

Enrique Gómez

Una final completamente nueva para la Liga MX, pero que implica a dos de los equipos más importantes en su historia moderna. Aceptémoslo, el futbol mexicano no se podría entender sin Toluca ni Tigres.

(Empezando porque nadie sabe qué más tienen que hacer estos clubes para que la cultura los acepte como parte de los equipos ‘grandes’ del país pese a sus múltiples títulos y gran popularidad).

Tras el partido de ida y a falta de jugarse la vuelta en el asfixiante Nemesio Diez, el equipo de Guido Pizarro lleva ventaja de 1-0. O sea, el conjunto de Antonio Mohamed solo necesito hacer un gol primero para volver a emparejar la serie; no parece mucho pedir para el ataque más mortal de la Liga MX.

¿La final más pareja que pudi haberse dado en este Apertura 2025?

1. Toluca terminó como líder del torneo con 37 puntos

2. Tigres finalizó segundo solo un punto menos

3. Los ‘Diablos’ tuvieron la mejor ofensiva de la fase regular: 43 goles

4. El equipo norteño, la mejor defensa con solo 16 goles en contra

5. El club mexiquense ganó más partidos que nadie: 11

6. Pero nadie perdió menos partidos que el conjunto felino: 1

7. Toluca tiene mayor valor de plantilla (75 MDE contra 70), pero quizá no cuente con Alexis Vega

8. Tigres lleva dos victorias consecutivas contra Toluca en este torneo

9. Los ‘Diablos’ han ganado 4 de los últimos 10 duelos ante los ‘felinos’

10. Toluca tiene al tricampeón de goleo Paulinho y Tigres, al ‘bombazo’ de Ángel Correa

¿Qué significaría el título del Apertura 2025 para Tigres y para Toluca?

Esta final inesperada e inédita por nunca haberse dado, también es la más justa y digna que podría suceder, por lo tanto, se espera que sea la batalla más apretada en busca del campeonato.

Es la ocasión número 15 en la historia de los torneos cortos que el 1° y 2° en la tabla de posiciones definen al campeón de la Liga MX. Hasta ahora, el líder ha hecho justicia en ocho ocasiones, mientras que el retador ha sacado provecho del sistema en seis oportunidades. Veremos qué sucede ahora.

¿Toluca empata los 12 títulos de Chivas o Tigres iguala los nueve de Cruz Azul? Pase lo que pase, ya va siendo hora de desafiar los cánones necios de grandeza en la Liga MX.