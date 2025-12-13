Publicación: domingo 14 de diciembre de 2025

Enrique Gómez

Toluca, Tigres y la final más perfecta que podría dar la Liga MX

Una final completamente nueva definirá a un campeón histórico

Una final completamente nueva para la Liga MX, pero que implica a dos de los equipos más importantes en su historia moderna. Aceptémoslo, el futbol mexicano no se podría entender sin Toluca ni Tigres.

(Empezando porque nadie sabe qué más tienen que hacer estos clubes para que la cultura los acepte como parte de los equipos ‘grandes’ del país pese a sus múltiples títulos y gran popularidad).

Tras el partido de ida y a falta de jugarse la vuelta en el asfixiante Nemesio Diez, el equipo de Guido Pizarro lleva ventaja de 1-0. O sea, el conjunto de Antonio Mohamed solo necesito hacer un gol primero para volver a emparejar la serie; no parece mucho pedir para el ataque más mortal de la Liga MX.

¿La final más pareja que pudi haberse dado en este Apertura 2025?

1. Toluca terminó como líder del torneo con 37 puntos

2. Tigres finalizó segundo solo un punto menos

3. Los ‘Diablos’ tuvieron la mejor ofensiva de la fase regular: 43 goles

4. El equipo norteño, la mejor defensa con solo 16 goles en contra

5. El club mexiquense ganó más partidos que nadie: 11

6. Pero nadie perdió menos partidos que el conjunto felino: 1

7. Toluca tiene mayor valor de plantilla (75 MDE contra 70), pero quizá no cuente con Alexis Vega

8. Tigres lleva dos victorias consecutivas contra Toluca en este torneo

9. Los ‘Diablos’ han ganado 4 de los últimos 10 duelos ante los ‘felinos’

10. Toluca tiene al tricampeón de goleo Paulinho y Tigres, al ‘bombazo’ de Ángel Correa

¿Qué significaría el título del Apertura 2025 para Tigres y para Toluca?

Toluca podría convertirse en el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos.
El noveno campeonato en la historia de Tigres. Empataría en títulos al patrimonial Cruz Azul.
El título número 12 para el Toluca, con lo que igualaría a Chivas como el segundo club con más títulos.
Con 35 años, Guido Pizarro se convertiría en el técnico más joven en ser campeón de la Liga MX y en 10° que logra coronarse como jugador y entrenador en un mismo club.
El equipo ‘escarlata’ volvería a posicionarse como el máximo ganador de torneos cortos con 8.
El conjunto ‘felino’ alcanzaría su sexto título en 10 años y le daría un segundo aire a su era dorada.
Antonio Mohamed conquistaría su quinto título como técnico en la Liga MX (el primero en cadena) y se pondría a 2 del récord del ‘Tuca’ Ferretti.
Tigres busca superar a Rayados por cuatro títulos y escalar al cuarto lugar de la clasificación histórica.

Esta final inesperada e inédita por nunca haberse dado, también es la más justa y digna que podría suceder, por lo tanto, se espera que sea la batalla más apretada en busca del campeonato.

Es la ocasión número 15 en la historia de los torneos cortos que el 1° y 2° en la tabla de posiciones definen al campeón de la Liga MX. Hasta ahora, el líder ha hecho justicia en ocho ocasiones, mientras que el retador ha sacado provecho del sistema en seis oportunidades. Veremos qué sucede ahora.

¿Toluca empata los 12 títulos de Chivas o Tigres iguala los nueve de Cruz Azul? Pase lo que pase, ya va siendo hora de desafiar los cánones necios de grandeza en la Liga MX.

Hasta ahora, solo hay 4 equipos bicampeones en la Liga MX

Pumas, primer bicampeón en torneos cortos: Clausura 2004 (Chivas) y Apertura 2004 (Monterrey)
León, segundo bicampeón en torneos cortos: Apertura 2013 (América) y Clausura 2014 (Pachuca)
Atlas, tercer bicampeón en torneos cortos: Apertura 2021 (León) y Clausura 2022 (Pachuca)
América, único tricampeón en torneos cortos: Apertura 2023 (Tigres), Clausura 2024 (Cruz Azul) y Apertura 2024 (Monterrey)

